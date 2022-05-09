Москва, 9 мая, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин дал высокую оценку проведению парада Победы на Красной площади в Москве. Об этом 9 мая сообщил главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Красная площадь

Следите за развитием событий в трансляции: «Одна на всех — мы за ценой не постоим. Посвящение Дню Победы — трансляция»

«Верховный главнокомандующий поблагодарил, дал высокую оценку, думаю, что это справедливо ‑ и высокая оценка для ребят и в пешей колонне, и в механизированной», — отметил он.

По его словам, не удалось провести авиационную часть.

«У нас задействовано 9 аэродромов. Это здесь кажется, что погода более или менее, она может быть абсолютно другой на аэродромах. Думаю, то, что видели, уже впечатляет», — пояснил он.