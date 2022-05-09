Элиста, 9 мая, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки выявили 12 носителей коронавируса, выздоровели 16 ковид-пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном минздраве 9 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В двух ковид-центрах Калмыкии лечение получают 35 пациентов, из них три человека остаются в тяжёлом состоянии.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 51 304 случая заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 50 244 пациента. Скончался 841 человек.