Кишинёв, , 12:40 — REGNUM В шествии в рамках акции «Бессмертный полк» в Кишиневе приняли участие порядка 25 тысяч человек. Об этом 9 мая сообщил организаторы акции.

Бессмертный полк Иван Шилов © ИА REGNUM

«В этом году в мероприятии приняли участие около 25 тысяч человек, акция прошла мирно и без происшествий», — приводит их слова РИА Новости.

При этом в ходе акции колонна участников во главе с бывшими президентами Молдавии Игорем Додоном и Владимиром Ворониным прошла строем от центральной площади Кишинева к мемориальному комплексу «Вечность» в сопровождении оркестра, ретро-автомобили и байкеров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в столице Киргизии состоялось шествие «Бессмертного полка», приуроченное к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне