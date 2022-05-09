Орел, , 12:38 — REGNUM Традиционное шествие войск Орловского территориального гарнизона, приуроченное к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялось на центральной площади Орла 9 Мая, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Парад Победы в Орле Пресс-служба правительства Орловской области

«Проходят десятилетия, и всё дальше от нас Май 45-го года, но время не властно над подвигом народа. Победа навсегда останется нашей главной святыней, символом беспримерного мужества и доблести поколения победителей», — поздравил жителей региона с великим праздником губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Глава региона напомнил, что сегодня святой долг каждого — сохранить правду о минувшей войне.

«В условиях, когда коллективный Запад снова обрушился на Россию, мы твердо заявляем о том, что никому не позволим опорочить свои святыни и сумеем дать отпор любому агрессору», — подчеркнул глава региона.

Память павших героев и жертв Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.

Участники парада пронесли государственный флаг Российской Федерации, знамя Вооруженных сил РФ и знамя Победы. Торжественным маршем по главной площади прошли войска Орловского территориального гарнизона, ветераны боевых действий, юнармейцы. Также состоялись показательные выступления военнослужащих Почетного караула Академии федеральной службы охраны России.

Завершилось мероприятие плац-концертом «Калинка шагает по планете».