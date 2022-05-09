В Орле состоялся парад Победы
Орел, 9 мая, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Традиционное шествие войск Орловского территориального гарнизона, приуроченное к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялось на центральной площади Орла 9 Мая, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Глава региона напомнил, что сегодня святой долг каждого — сохранить правду о минувшей войне.
Память павших героев и жертв Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.
Участники парада пронесли государственный флаг Российской Федерации, знамя Вооруженных сил РФ и знамя Победы. Торжественным маршем по главной площади прошли войска Орловского территориального гарнизона, ветераны боевых действий, юнармейцы. Также состоялись показательные выступления военнослужащих Почетного караула Академии федеральной службы охраны России.
Завершилось мероприятие плац-концертом «Калинка шагает по планете».