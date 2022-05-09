Саранск, , 12:38 — REGNUM День Победы — это поистине всенародный праздник, и мы безмерно благодарны тем, кто до последней капли крови сражался за Родину и ковал победу в тылу. Самоотверженность и сплоченность поколения победителей всегда будут примером для нас, заявил глава Мордовии Артем Здунов, обращаясь к ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и жителям республики.

День Победы Дарья Драй © ИА REGNUM

Глава региона подчеркнул, что республика внесла весомый вклад в победу над фашизмом — бесстрашные уроженцы Мордовии воевали на фронте, женщины и дети трудились в госпиталях, работали на заводах и фабриках, строили оборонительные рубежи. Около 100 тыс. жителей Мордовии за доблесть и мужество награждены орденами и медалями.

«Спустя 77 лет наша страна снова противостоит нацизму, отстаивает историческую справедливость и саму возможность с гордостью носить на груди символ Победы — георгиевскую ленту. Мы обязательно сохраним память о подвиге нашего многонационального народа, расскажем детям и внукам настоящую правду о том, какой ценой досталась Победа», — заверил глава Мордовии.

«Дорогие ветераны! Низкий поклон за ваши стойкость, мужество и героизм. Мы перед вами в неоплатном долгу!» — заключил Здунов, пожелав всем крепкого здоровья и благополучия.

ИА REGNUM напоминает, из Мордовии на фронт в годы Великой Отечественной войны ушли 240 тыс. жителей республики. Около 134 тыс. погибли, пропали без вести, умерли от ран. В числе почти 100 тыс. бойцов, награжденных боевыми орденами и медалями — 124 жителя республики, которым присвоено звание Героя Советского Союза.