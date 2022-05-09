Барнаул, , 12:38 — REGNUM Алтайский край в годы Великой Отечественной войны внес большой вклад в обеспечение фронта продуктами питания, сообщит 9 мая министерство сельского хозяйства по случаю отмечаемой 77 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

За четыре года войны из региона в места боевых действий было отгружено около 2,5 млн тонн хлеба, 150,4 тыс. тонн мяса, около 160 тыс. тонн картофеля и овощей, более 48 тыс. тонн сахара, более 35 тыс. тонн сливочного масла, около 12 тыс. тонн сыра, а также миллионы тонн молока.

В 1944 году государство оказало помощь аграрному краю: были поставлены запасные части, выделено 150 гусеничных тракторов, создано 5 МТС. В результате Алтай поставил государству 552 тыс. тонн зерна и впервые выполнил план заготовок мяса и картофеля.

Как сообщало ИА REGNUM, в годы Великой Отечественной войны из Алтайского края ушли на фронт около 700 тысяч жителей региона. По официальным данным, около 240 тысяч погибли.

Читайте также: Бессмертный полк в Барнауле собрал более 50 тысяч человек