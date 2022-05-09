Бишкек, 9 мая, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров принял участие в митинге-реквиеме по случаю 77-летия Победы в Великой Отечественной войне, состоявшемся в столице республики сегодня, 9 мая.

пресс-служба президента Киргизии Садыр Жапаров

Глава государства возложил цветы к Вечному огню и почтил минутой молчания память советских солдат и офицеров, погибших в Великой Отечественной войне.

Здесь же состоялось прохождение торжественным маршем личного состава войск Бишкекского гарнизона.

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Затем Жапаров поздравил ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы, отметив при этом, что День Победы — это всенародный праздник, ставший символом воинской доблести, мужества и славы.

«Имена воинов-киргизстанцев золотыми буквами вписаны в историю Великой Отечественной войны. Вечная память о великом их подвиге навсегда сохранится в сердцах и будет вдохновлять всех на новые свершения во имя дальнейшего развития любимой Родины», — подчеркнул президент.

ИА REGNUM напоминает, что во время Великой Отечественной войны на фронт отправились около 365 тысяч жителей Киргизской ССР, из которых почти 100 тысяч погибли.

Более 150 тысяч киргизстанцев награждены орденами и медалями. Из них 34 стали кавалерами Орденов Славы всех трех степеней и еще 72 удостоились звания Героя Советского Союза.

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