Москва, 9 мая, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В военном параде к 77-й годовщине победы СССР над нацистской Германией приняло участие 11 тысяч военнослужащих, в составе механизированной колонны прошла 131 единица боевой техники. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба Минобороны России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад Победы

Отмечается, что в 2022 году в составе пешей колонны по Красной площади в Москве прошло 33 парадных расчёта офицеров, сержантов и солдатов соединений и воинских частей Вооруженных сил РФ; слушателей и курсантов военно-учебных заведений, воспитанников суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов и участников Всероссийского движения «Юнармия», а также представителей других силовых ведомств ФСБ, Росгвардии и Всероссийского казачьего общества.

Также уточняется, что в составе женских расчетов в параде принимали участие девушки из шести военно-учебных заведений Минобороны России: Военного университета, Военной академии связи, филиала Военной академии материально-технического обеспечения, Военно-космической академии, Военной академии Воздушно-космической обороны и впервые Академии радиационной, химической и биологической защиты.

Помимо этого, указывается, что в составе механизированной колонны в параде приняла участие 131 единица современной военной техники, а также историческая техника — представленная легендарным танком Победы — Т-34-85, открывшим прохождение механизированной колонны.

Кроме того, добавляется, что также в колонне участвовали танки Т-72Б3М, Т-90М «Прорыв» и Т-14; бронеавтомобили повышенной защищённости семейства «Тайфун» с различными боевыми модулями; БМП-3 и БМП-2 с боевым отделением «Бережок» и перспективная БМП «Курганец-25»; оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г» и самоходная гаубица МСТА-С; зенитные ракетные комплексы средней и малой дальности «Бук-М3» и «Тор-М2» и зенитная ракетная система «С-400»; боевые машины десанта БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка»; а также пусковые установки ракетного комплекса «Ярс» и бронетранспортеры БТР-82А, включая перспективный колесный бронетранспортер на платформе «Бумеранг».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 9 мая посетил Парк Победы в Ташкенте и поздравил народ страны с Днем памяти и почестей, который отмечается в стране в этот день.