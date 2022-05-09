Воронеж, , 12:31 — REGNUM Деревянная скульптура «Будем жить», изображающая украинскую бабушку, вышедшую к нацистам с красным флагом, установлена в Кольцовском сквере Воронежа 9 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Памятник бабушке с флагом в Воронеже Пресс-служба правительства Воронежской области

В церемонии открытия памятника принял участие глава региона Александр Гусев.

Героиней памятника стала Анна Ивановна Иванова, которая вышла с красным советским знаменем к украинским нацистам и отказалась взять у них продовольствие. «Украинская бабушка» стала героиней социальных сетей, о ней узнала вся Россия.

Автором скульптуры, которую сегодня установили в Воронеже, стал воронежец Александр Ивченко. Флаг, который «вручили» бабушке, доставили в Воронеж из ДНР, с передовой боевых действий в ходе специальной военной операции.

По окончании праздничных мероприятий, уточнили в пресс-службе правительства, скульптура получит прописку в Центре военно-патриотического воспитания «Музей-диорама», где она одновременно будет защищена от вандалов и доступна для всех желающих.