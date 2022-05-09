Москва, , 12:29 — REGNUM Российские учёные создали электронное устройство, повышающее мощность автомобильных двигателей за счёт воздействия на моторное топливо. Об этом представители Платформы Национальной технологической инициативы рассказали агентству ТАСС.

Двигатель

Автор изобретения Владимир Кукушкин рассказал, что разработанное устройство крепится на топливный шланг рядом с бензонасосом. Это устройство генерирует переменное электромагнитное поле, повышающее текучесть моторного топлива. В результате мощность двигателя повышает при работе на низких и средних оборотах.

Испытания нового устройств на разных типах автомобилей показали, что мощность увеличивается до 20%. Также новая разработка позволяет снизить шум двигателя и повысить эффективность сгорания топлива.

Проект будет представлен на форуме «Сильные идеи для нового времени», где авторы рассчитывают найти поддержку для дальнейшего развития. Форум пройдёт в России летом 2022 года, организаторами мероприятия выступят Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс.