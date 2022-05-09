Яковлевский городской округ, Белгородская область, 9 мая, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Мемориал «В честь героев Курской битвы» восстановили в Яковлевском горокруге Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Страница Вячеслава Гладкова в ВК Восстановленная плита

Для ремонтных работ специалисты заказали новую каменную плиту, отшлифовали и заново установили на памятнике. Работы завершили ко Дню Победы.

«Памятник был установлен в честь танкистов, взявших высоту в 1943 году, но погибших в тяжёлом оборонительном бою. Почитание памяти героев, отдавших свою жизнь за спасение нашей страны от фашистов, — одна из основ нашего общества», — напомнил глава региона 8 мая в социальных сетях.

Плиту с названием мемориала вандалы повредили в марте 2022 года.