Бишкек, , 12:29 — REGNUM В столице Киргизии состоялось шествие «Бессмертного полка», приуроченное к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 9 мая.

«Бессмертный полк» — 2022 в Киргизии Пресс-служба президента Киргизии

Масштабное торжественное мероприятие традиционно стартовало от парка имени Героя Советского Союза Даира Асанова в южной части города.

Участие в нём, по данным ГУВД столицы, приняли свыше 15 тысяч жителей и гостей Бишкека, которые прошли по центральным улицам города с портретами своих предков, воевавших на полях сражений Великой Отечественной войны, а также с флагами СССР и Киргизии.

На площади Победы участники «Бессмертного полка» возложили цветы к Вечному огню и почтили память советских солдат и офицеров, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Шествие «Бессмертного полка» также проходит в других крупных городах республики.

Отметим, что впервые марш «Бессмертного полка» состоялась в Бишкеке в 2014 году. А в 2020 и 2021 годах акцию пришлось перенести в интернет из-за запрета на массовые мероприятия по причине пандемии коронавируса.