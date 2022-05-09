Ташкент, 9 мая, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 9 мая посетил Парк Победы в Ташкенте и поздравил народ страны с Днем памяти и почестей, который отмечается в стране 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Kremlin.ru Шавкат Миризиёев

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«Я искренне поздравляю наших уважаемых ветеранов и весь наш народ с этим праздником», — отметил Мирзиеев, которого цитирует его пресс-служба. По его словам, парк напоминает о последствиях войны и ценности мира.

Президент Узбекистана отметил, что в такие моменты «мы вспоминаем о наших героических предках и преклоняемся перед их мужеством».

«Сегодня мир становится тревожнее. Каждую минуту появляются новые вызовы. … Но мы принимаем меры, чтобы уменьшить это влияние на жизнь нашего народа. Своим трудом и сплоченностью мы, даст Бог, преодолеем и эти испытания», — добавил он.