Херсон, Украина, , 12:24 — REGNUM В День Победы, 9 мая, киевские боевики осуществили попытку нанести удар по Херсону, который ранее был освобожден от них в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины. Об этом 9 мая сообщает РИА Новости.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что, по данным силовиков, около поселка Чернобаевка в Херсонской области было сбито в воздухе пять ракет украинских вооруженных формирований, которые были нацелены на северную часть Херсона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Ясиноватой в ДНР пять ракет из БМ-21 «Град».