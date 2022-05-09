Иркутск, , 12:24 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области немного улучшилась. По состоянию на 9 мая 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8639 человек, причём только один пациент погиб за последние сутки.

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 292 503 (+66 за сутки). Госпитализированы 398 (+6 за сутки). В то же время выздоровели 287 715 пациентов (+142 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 680 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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