Уфа, 9 мая, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Более 170 тысяч человек прошли в колонне «Бессмертного полка» в Уфе. Об этом 9 мая сообщил глава администрации города Ратмир Мавлиев в своем Telegram-канале.

Kremlin.ru Бессмертный полк

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Он отметил, что Великая Отечественная война является частью истории каждой семьи.

«Представители самых разных поколений вместе, плечом к плечу прошли с портретами своих Героев. У каждого из них своя судьба, но единая цель — стремление к Победе», — сообщил глава города.

Мавлиев отметил, что сегодня в рядах «Бессмертного полка» и его прадед Халиков Лутфрахман Абдрахманович, уроженец Стерлибашевского района.

«C самого начала войны служил в 36 Отдельном автотранспортном батальоне 36 Танковой дивизии. Вернулся живым, вместе с прабабушкой Вазифой Гибадулловной воспитали четырех детей», — сообщил мэр Уфы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии пронес портрет деда в колонне «Бессмертного полка» в Уфе.