Белгород, 9 мая, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Судья арбитража Белгородской области Назина лишь частично удовлетворила иск прокуратуры области к рыбхозу «Борисовский», признав недействительным договор аренды участка с водным объектом на нём. При этом в истребовании участка в пользу государства судом было отказано. Вердикт может быть обжалован в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

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«Исковые требования заместителя прокурора Белгородской области удовлетворить частично. Признать недействительным договор аренды земельного участка от 28.06.2012 года №96, заключенный между муниципальным районом «Борисовский район» Белгородской области и ЗАО «Рыбхоз «Борисовский». В удовлетворении остальной части требований отказать», — отмечается в результативной части.

Напомним, спор слушался с ноября 2021 года. На спорном участке расположен водный объект с участком общей площадью 2 753 500 кв. м.