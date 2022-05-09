Чебоксары, , 12:15 — REGNUM В Государственном архиве современной истории Чувашии (ГАСИ) состоится урок «Письма, пришедшие с войны…» Он подготовлен на основе документов из архивного фонда, сообщили ИА REGNUM в ГАСИ.

Тематический урок «Письма, пришедшие с войны…» http://www.gasi.archives21.ru/

12 мая в рамках празднования Дня Победы в архиве состоится тематический урок, в основе которого — материалы и письма фронтовиков, хранящиеся в фондах учреждения.

«Через письма фронтовиков молодые люди получают первые уроки мужества и патриотизма, учатся любить и беречь Родину. Личное знакомство с письмами, пришедшими с войны, позволяет слушателям урока до мельчайших подробностей ознакомиться со страницами прошлого и окунуться в военные будни», — считают в ГАСИ.

На уроке «Письма, пришедшие с войны…» школьникам покажут документы из фондов республиканских и районных партийных органов, раскрывающие события Великой Отечественной войны, а также материалы и письма из фондов личного происхождения.

Также состоится обзорная экскурсия в хранилище ГАСИ с показом документальной выставки «Возведение оборонных объектов на территории республики». Она посвящена строительству в Чувашии Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода.

Как сообщало ИА REGNUM, в Государственный архив современной истории республики продолжают поступать документы в рамках акции «Сохраним историю Чувашии вместе/пĕрле» (слово «пӗрле» в переводе с чувашского языка означает «вместе»). Акция направлена на комплектование фонда документами из частных коллекций.

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