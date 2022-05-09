Москва, , 12:14 — REGNUM СК РФ запросит у Минобороны РФ данные по новым фактам провокаций украинских силовиков, а также о том, что боевики пресекают попытки мирных жителей эвакуироваться из Запорожья. Об этом 9 мая сообщили в СК РФ.

Следственный комитет Sledcom.ru

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«Следователи СК РФ запросят у Минобороны РФ всю информацию по указанным фактам, тщательно изучат все сведения и примут меры к установлению причастных к этим действиям лиц для привлечения к уголовной ответственности в рамках расследуемых уголовных дел о преступлениях украинского режима против мирного населения», — отмечается в сообщении.

8 мая начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что подразделения ВСУ оборудовали огневые позиции в школе и детсаду в Краматорске.

В Харькове в здании детской больницы боевики оборудовали склад боеприпасов, персонал и тяжело больных детей вынудили покинуть здание.

Мизинцев сообщал также, что боевики жестко пресекают попытки мирных жителей эвакуироваться из Запорожья.