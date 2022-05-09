Анастасия Степанова,
9 мая 2022, 14:11 — REGNUM На фронте, у станка и в поле ковали наши прадеды Победу. Более 250 тысяч уроженцев Алтайского края не вернулись с полей сражений. Сегодня, 9 мая 2022 года, по улицам Барнаула после двухлетнего перерыва они снова «прошли» со своими потомками в «Бессмертном полку».
С портретами своих родных и близких по главным улицам столицы Алтайского края прошли и стар и млад. Самому юному участнику было пару лет, а самому пожилому — более 80.
Всего в колонне прошли более 50 тысяч жителей краевой столицы.
Акция «Бессмертного полка» проходит в Барнауле девятый раз.
«Бессмертный полк» в Барнауле
Анастасия Степанова © ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Барнауле
Анастасия Степанова © ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Барнауле
Анастасия Степанова © ИА REGNUM
По пути к месту начала шествия «Бессмертного полка» в Барнауле. Мемориальная доска Герою Советского Союза генерал-майору Нестору Дмитриевичу Козину
Анастасия Степанова © ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Барнауле
Анастасия Степанова © ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Барнауле
Анастасия Степанова © ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Барнауле
Анастасия Степанова © ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Барнауле
Анастасия Степанова © ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Барнауле
Анастасия Степанова © ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Барнауле
Анастасия Степанова © ИА REGNUM