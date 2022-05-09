Краснодар, , 12:12 — REGNUM День Победы для жителей России — это самый дорогой и священный праздник, написал в телеграм-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Бессмертный полк в Краснодаре Николай Хижняк © ИА REGNUM

«Война не обошла стороной ни одну семью. Погубила миллионы солдат, женщин, детей, стариков. Наш край познал все зверства фашизма — пытки, массовые расстрелы, виселицы и душегубки. За право жить в свободной стране сражались наши фронтовики, отряды Куникова, бесстрашные «ночные ведьмы», партизаны и труженики тыла. Они отдавали все силы для фронта, для Победы!» — написал глава региона.

Даже спустя десятилетия, подчеркнул Кондратьев, в России хранят память о героях, вернувших мир и свободу Родине.

«Спасибо им за это и низкий поклон. Слава народу-победителю! С Днём Великой Победы!» — написал Кондратьев.

В Краснодарском крае сегодня, 9 Мая, как и во всех регионах и городах России, проходят праздничные и памятные мероприятия ко Дню Победы. Впервые за два года отпраздновать День Победы краснодарцы могут безо всяких ограничений из-за коронавируса.