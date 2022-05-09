Ижевск, , 12:11 — REGNUM В Удмуртии завершилась акция «Рядом с тобой живет ветеран», которая проходила в преддверии Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Концерт во дворе ветерана в Ижевске пресс-служба мэрии Ижевска

За восемь дней концертные агитбригады на стилизованных фронтовых автомашинах посетили 44 двора, где живут ветераны Великой Отечественной войны.

Артисты учреждений культуры города исполнили музыкальные и хореографические композиции. Только 8 мая во дворах, где живет ветераны, прошло 10 концертов.

Акция «Рядом с тобой живет ветеран» в Ижевске проходит в течение трех последних лет. Она стала доброй традицией и обязательно будет продолжена.

ИА REGNUM напоминает, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и всех жителей республики с Днем Победы. Он подчеркнул, что 9 мая — один из самых любимых, долгожданных и значимых праздников.