Омск, 9 мая, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Александр Бурков 9 мая, в День Победы, принял участие в шествии «Бессмертного полка». Как сообщил глава региона в своём телеграм-канале, он нёс портрет своего деда Павла Михайловича Крутовских.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков

Павел Крутовских ушёл на фронт в 1941 году. В 1943 году его как железнодорожника по приказу Сталина вернули на Урал. Во время войны он работал машинистом: перевозил раненых, снаряды, технику.

Буркову было два года, когда его дедушка ушёл из жизни, однако он много знает о нём по рассказам родных: «Горжусь дедом, его подвигом и Великой Победой над фашизмом!»

«Дело наших дедов и прадедов сейчас продолжают российские военные — достойные потомки поколения победителей», — подытожил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области 9 мая проходят праздничные мероприятия в честь Дня Победы.

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