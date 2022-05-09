Красногорск, , 12:09 — REGNUM Пилоты пилотажной группы «Первый полёт» в День Победы нарисовали цифру «9» над Мемориалом советским лётчикам в Московской области. Видеозапись этого 9 мая разметил телеканал RT в своем телеграм-канале.

9 мая 2021

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как лётчики на двух самолетах над Мемориалом советским лётчикам в Подмосковье выполняют т. н. «мертвую петлю», рисуя цифру 9 в честь Дня Победы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил ветеранов с Днем Победы.