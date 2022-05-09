Брянск, 9 мая, 2022, 12:15 — ИА Регнум. К поддержке украинской бабушки с красным флагом присоединился Брянск — изображение героини социальных сетей разместили на фасаде Брянского государственного инженерно-технологического университета, сообщает 9 мая корреспондент ИА REGNUM.

Телеграм-канал Александра Богомаза Баннер с бабушкой в Брянске

Губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале отметил, что власти не могли не украсить город новым символом мужества.

«Что для нас наша страна? Это самое дорогое, мы свою Родину ни на что не променяем! Героический подвиг простой женщины, которая сохранила святыню и не променяла её ни на что, достоин внесения в историю! Сегодняшние события всем нам ещё раз напоминают, что самое дорогое, что у нас есть — это память и история. История подвигов наших предков, история нашей великой страны, которая 77 лет назад освободила весь мир от коричневой чумы, от нацизма», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, изображения и скульптуры пожилой женщины установили во многих российских городах.