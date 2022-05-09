Саратов, 9 мая, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Саратове, 9 мая, состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню в парке Победы. Участие в мероприятии приняли представители регионального правительства, силовых структур, ветераны, депутаты, а также гости и жители города, сообщает мэрия.

Saratov. gov.ru День Победы в Саратове

Память павших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню, мемориалу «Журавли», памятникам Воину-Освободителю и «Молчащий колокол».

Как отметил вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, среди тех, кто пришел на Соколовую гору, очень много детей.

«Хорошо, что младшие поколения помнят и чтят великих героев, подарившим нам мирное небо», — подчеркнул он.

Среди жителей Саратовской области на фронт ушли 680 тыс. человек, их них домой не вернулись более 300 тысяч.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с Днем Победы поздравил жителей Саратовской области губернатор Валерий Радаев. Он отметил, что защита Родины всегда будет священным долгом для россиян.

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