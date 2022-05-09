Краснодар, , 12:04 — REGNUM Около 30 тысяч человек собрались, чтобы увидеть парад Победы, на Главной городской площади Краснодара 9 мая. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр кубанской столицы Андрей Алексеенко.

Бессмертный полк в Краснодаре Николай Хижняк © ИА REGNUM

«В сердце Кубани, на Главной городской площади Краснодара прошёл Парад Победы. Зрителями стали более 30 тысяч жителей и гостей города. Около 2 тысяч человек стали участниками Парада. Во время прохождения войск испытываешь невероятное чувство гордости за свою страну и людей, которые здесь живут!», — написал Алексеенко.

Сегодня же на площади Памяти Героев в Краснодаре состоялась памятная церемония. Собравшиеся — представители органов власти региона и города, ветераны, жители почтили память солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны, минутой молчания.

Участники церемонии на Всесвятском кладбище также возложили цветы к могиле Героев Советского Союза братьев Игнатовых и к монументу воинам, погибшим при освобождении Краснодара от немецко-фашистских захватчиков.

Сегодня же по Красной улице Краснодара пройдёт «Бессмертный полк», вечером на Главной городской площади состоится праздничный концерт.