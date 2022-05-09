В Краснодаре парад Победы посмотрели около 30 тысяч человек
Краснодар, 9 мая, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Около 30 тысяч человек собрались, чтобы увидеть парад Победы, на Главной городской площади Краснодара 9 мая. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр кубанской столицы Андрей Алексеенко.
Сегодня же на площади Памяти Героев в Краснодаре состоялась памятная церемония. Собравшиеся — представители органов власти региона и города, ветераны, жители почтили память солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны, минутой молчания.
Участники церемонии на Всесвятском кладбище также возложили цветы к могиле Героев Советского Союза братьев Игнатовых и к монументу воинам, погибшим при освобождении Краснодара от немецко-фашистских захватчиков.
Сегодня же по Красной улице Краснодара пройдёт «Бессмертный полк», вечером на Главной городской площади состоится праздничный концерт.