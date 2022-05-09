Пекин, 9 мая, 2022, 12:00 — ИА Регнум. После того, как Россия начала спецоперацию Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины моральное превосходство западных стран полностью рухнуло. Об этом 9 мая написал профессор и декан Чунъянского института финансовых исследований Китайского университета Жэньминь Ван Вен в своей статье для газеты «Хуаньцю шибао».

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Хотя на первый взгляд западные СМИ продолжают формировать и возвышать праведный образ США и НАТО, они лукавят и лицемерят в глазах многочисленных китайцев. Так называемое моральное превосходство Запада полностью рухнуло», — написал он в своем материале.

Также профессор и декан Чунъянского института указал, что от войн западного блока в Афганистане, Ираке, Сирии и Ливии до спецоперации ВС России на Украине было слишком много кровопролития и бедствий, которые были вызваны так называемым правосудием Запада.

При этом китайский эксперт высказал убежденность в том, что Россия не проиграет США и НАТО «даже при разнице сил 1:40».

«Возглавляемый Америкой Североатлантический альянс ведет опосредованную войну, потребляя жизни украинцев, пытаясь достичь цели ослабления России», — добавил Ван Вен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Народная милиция ЛНР, развивая наступление на Лисичанск, 9 мая — в День Победы — освободила село Нижнее, над ним водрузили копию Знамени Победы.