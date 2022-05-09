Мариуполь, ДНР, , 11:58 — REGNUM В День Победы активисты «Молодой Гвардии Единой России» совместно с «Волонтерской Ротой Боевого Братства» провели в Донецкой народной республике масштабную памятную акцию. На одной из площадей Мариуполя добровольцы развернули самую большую в мире Георгиевскую ленту, размер которой составил 2100 кв. метров. Об этом сообщил председатель МГЕР Антон Демидов.

На одной из площадей Мариуполя добровольцы развернули самую большую в мире Георгиевскую ленту

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В этом году отметили День Победы вместе с жителями ДНР. За два прошедших дня мы раздали 100 тысяч Георгиевских ленточек жителям Мариуполя, а сегодня в честь праздника развернули в центре города самую большую в мире Георгиевскую ленту. Так мы почтили память павших Героев Великой Отечественной войны. Кроме того, на Донбассе и в России наши активисты поздравили ветеранов Великой Отечественной войны: добровольцы оказывали адресную помощь и вручали подарки», — рассказал Демидов.

Он добавил, что одним из ветеранов, которых поздравили волонтеры в Мариуполе, стал Степан Васильевич Волошин. На данный момент Степану Васильевичу 103 года. Он воевал в Русско-Финской войне, позже начал обучение в военном училище, а затем его призвали на Великую Отечественную войну. После войны Степан Васильевич учился в Харькове, а затем полжизни проработал на заводе в Мариуполе.