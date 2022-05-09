Нижний Новгород, , 11:58 — REGNUM В организации Парада Победы 9 мая в Нижнем Новгороде принимают участие 100 лучших представителей регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Нижегородские волонтёры Победы в Москве vk.com/niznovgorod. zapobedu

Всего от активистов было подано 2157 заявок. Отбор волонтёров проходил на конкурсной основе — в рамках собеседования в онлайн и офлайн форматах, также кандидаты прошли тестирование на знание истории Великой Отечественной войны. Успешно прошедшие отбор добровольцы приняли участие в репетициях Парада Победы.

Во время парада добровольцы сопровождают ветеранов Великой Отечественной войны, помогают организаторам на площадках, встречают гостей, осуществляют навигацию и оказывают помощь в зонах контрольно-пропускных пунктов.

ИА REGNUM напоминает, также нижегородские «Волонтеры Победы» принимают участие в Параде Победы на Красной площади в Москве.