Пекин, 9 мая, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Второй по величине разработчик видеоигр в Китае — компания NetEase — объявила об открытии первой студии в США. Об этом пишет газета South China Morning Post.

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Первая студия по разработке видеоигр компании NetEase в США разместится в Остине, штат Техас. Студия получила название Jackalope Games, её возглавит американский геймдизайнер Джек Эммерт, работавший над проектами City of Heroes, Neverwinter, Star Trek Online, and DC Universe Online.

Открытие студии NetEase в США отражает усилия китайских разработчиков по выходу на зарубежные рынки. NetEase является одним из крупнейших разработчиков видеоигр в Китае, уступая только гиганту Tencent.

За первый квартал 2022 года китайские разработчики мобильных видеоигр заработали более $9 млрд. Чуть больше половины доходов китайских компаний пришлось на иностранные рынки.