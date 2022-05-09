Барнаул, 9 мая, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает улучшаться. По состоянию на 9 мая, судя по данным оперштаба региона, из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (267 279 человек, + 75 за сутки) выздоровели 257 704 человека (+82 за сутки). Также известно, что за всё время в крае погибли 8619 пациентов в коронавирусом, хотя по состоянию на 30 апреля, общее число жертв в сводке составляло 10 179 человек. При этом утверждается, что трое скончались за последние сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Проходят лечение 956 (-10 за последние сутки). Число тестирований сократилось с 4519 до 4193 (на 326 меньше, чем сутками ранее).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ составило: 31 811 (+4 за последние сутки) и 217 081 (+67 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных увеличилось до 68 (+3 за сутки). Из них 22 подключены к аппарату ИВЛ (0 за сутки).

Также на Алтае выявлено уже 40 791 зараженных коронавирусом среди детей (+15 за последние сутки).

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