Красноярск, , 11:53 — REGNUM «Бессмертный полк» прошагал 9 мая, в День Победы, по центральному проспекту Красноярска. Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, шествие прошло в крае впервые с начала пандемии коронавируса.

«Бессмертный полк» в Красноярске krskstate.ru

Участники акции пронесли по Красноярску портреты своих родственников — фронтовиков. В 2022 году в колонне «Бессмертного полка» в столице края прошли более 45 тысяч человек.

Губернатор Красноярского края Александр Усс, принявший участие в акции, нёс портрет своего отца. Виктор Петрович Усс с 1942 года сражался на фронтах Великой Отечественной войны.

Шествие завершилось большим праздничным концертом на площади Мира.

К акции «Бессмертный полк» присоединились и районы края. Всего в шествии приняли участие около 90 тысяч жителей региона.

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