Дортмунд, Германия, , 11:49 — REGNUM Контракт сроком на пять лет подписал с футбольным клубом «Манчестер Сити» норвежский нападающий дортмундской команды «Боруссия» Эрлинг Холанд. Об этом 9 мая сообщил журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд Werner100359

Отмечается, что контракт начнет действовать с начала следующего сезона и будет действительно до лета 2027 года. При этом зарплата 21-летнего игрока составит €30 млн ежегодно.

При этом ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны таких клубов, как мадридский «Реал», «Барселона» и «Пари Сен-Жермен».

Отметим, Эрлинг Холанд играет в составе дортмундской «Боруссии» в 2020 года и за это время принял участие в 88 матчах за команду, забив в них 85 мячей и отдав 23 голевых паса.