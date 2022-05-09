Элиста, 9 мая, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Элисте около 14 тыс. горожан встали в строй «Бессмертного полка» с портретами участников Великой Отечественной войны.

Анна Побежимова ИА REGNUM «Бессмертный полк»

Сбор участников шествия начался утром 9 мая на площадке культурного комплекса «Пагода семи дней». В этом году акция впервые за долгое время проводится в очном формате.

Пешая колонна пройдёт до площади Победы, где выступают творческие коллективы Калмыкии.