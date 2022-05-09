Цхинвал, 9 мая, 2022, 11:47 — ИА Регнум. На Театральной площади Цхинвала начался военный парад в честь 77-й годовщины победы Советского Союза над нацистской Германией. Об этом 9 мая сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Осетия

Отмечается, что Парад Победы в Цхинвале принимает президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, который исполняет обязанности до момента инаугурации нового избранного президента республики — Алана Гаглоева.

Также указывается, что перед началом парада на Театральную площадь Цхинвала под звуки песни «Священная война» были вынесены государственный флаг Южной Осетии и копия Знамени Победы.

При этом уточняется, что в параде задействованы порядка 800 военнослужащих и сотрудников министерства обороны Южной Осетии, МВД, МЧС, пограничной службы КГБ и министерства юстиции республики, а также военнослужащие 4-й гвардейской военной базы Министерства обороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее быть достойными памяти солдат Победы пожелал землякам глава Калмыкии Бату Хасиков, поздравляя жителей республики с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.