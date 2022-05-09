Астрахань, 9 мая, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин обратился с поздравлением с Днём Победы к ветеранам и жителям региона 9 мая. Поздравление глава региона опубликовал в соцсетях.

Astrobl.ru «Бессмертный полк» в Астрахани

«77 лет назад затихла канонада самой страшной войны в истории нашей цивилизации. Невозможно перечислить неисчерпаемые лишения и страдания, которые советский народ принёс во имя свободы и независимости. На полях сражений и в фашистских концлагерях погибли миллионы наших соотечественников. Героическим трудом ковали победу в тылу женщины и дети. Всё это ради одного — Победы над нацизмом, над чумой, которая была готова поглотить весь мир, поставить на колени всё человечество», — написал Бабушкин.

Глава региона отметил, что Победа, одержанная 77 лет назад громадной ценой, подарила нашему народу десятилетия свободной, мирной жизни. Но сегодня нацизм вновь поднял голову.

«Разве могли представить те, кто проливал кровь за советскую Украину, что спустя годы по Городу-герою Киеву будут шагать фашиствующие люди со свастикой на рукавах, а в Городе-герое Одессе будут заживо сжигать мирных граждан. Сегодня вместе с нами — жители Донецкой и Луганской народных республик. Они вынуждены покинуть свои дома, бежать от нацистского режима. А наши парни, ещё год назад стоявшие на площади Ленина в парадных расчётах, сейчас в Донбассе и на Луганщине с оружием в руках защищают мирных граждан и нашу Родину. Они участвуют в специальной военной операции там, чтобы мы здесь могли жить под мирным небом, рожать и растить детей», — отметил Бабушкин.

Губернатор подчеркнул — сегодня каждый, кто стоит в строю, должен выполнить любой приказ верховного главнокомандующего, а задача гражданского общества — объединиться вокруг президента.

«Мы все разные по национальности и вероисповеданию, политическим взглядам, возрасту и образу жизни. Но ради памяти воинов Великой Победы, ради наших детей мы все как один вновь встанем на защиту нашей Родины», — написал астраханский губернатор.