Калуга, 9 мая, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти» состоялась в преддверии Дня победы, вечером, 8 мая в Калуге, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на городскую управу.

Пресс-служба городской управы Калуги На площади Победы участники акции расставили свечи в форме цифры 77 и минутой молчания почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны

За полчаса до начала акции на город обрушился проливной дождь, но это не остановило калужан. В сквере Мира горожане выстроились в колонну, чтобы пронести свечи памяти до площади Победы и поставить их у Могилы Неизвестного Солдата. Участники акции делились друг с другом огнём, защищали от дождя свечи, зажженные в память о погибших в годы минувшей войны. Несмотря на плохую погоду в колонне было много детей.

Акция завершилась на площади Победы, где её участники расставили свечи в форме цифры 77 и минутой молчания почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.