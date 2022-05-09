Луганск, , 11:40 — REGNUM Народная милиция ЛНР, развивая наступление на Лисичанск, 9 мая — в День Победы — освободила село Нижнее, над ним водрузили копию Знамени Победы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Символы ЛНР Stealth 007

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«В день празднования 77 годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне подразделения Народной милиции ЛНР продолжают освобождать населенные пункты Луганщины от украинских нацистов. В День Победы военнослужащие оборонного ведомства взяли под полный контроль посёлок Нижнее и прорвались на окраину соседней Тошковки, где ведут успешные бои», — отмечается в сообщении.

Над селом была водружена копия Знамени Победы.