Элиста, 9 мая, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Быть достойными память солдат Победы пожелал землякам глава Калмыкии Бату Хасиков, поздравляя жителей республики с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Иван Шилов ИА REGNUM 9 мая

«Сегодня священный для нас праздник. Это день всеобщей благодарности и признательности всем, кто ковал Великую Победу на фронте и в тылу. Не жалея себя, наши предки защищали каждую пядь родной земли. Имя каждого солдата бессмертно, а подвиг каждого — на века», — отметил глава Калмыкии в своём телеграм-канале.

Из Калмыкии на фронт ушли свыше 43 тыс. человек. В посёлке Хулхута красноармейцы остановили фашистов на подступах к Астрахани и обернули их в бегство. Жители республики построили стратегическую железную дорогу Астрахань — Кизляр.

Глава Калмыкии напомнил о мужестве нашей армии и единении советского народа, которые спасли мир от порабощения и уничтожения. Об этом важно помнить сегодня, когда мирное будущее России защищают участники специальной военной операции на Украине.

«Мы должны снова показать пример единения! Поддержим нашу армию, которая борется с неонацистами на Украине, защищая будущее России. Солдаты и офицеры с честью выполняют долг перед Родиной. И доказательство тому — подвиг нашего земляка Андрея Кунакова, ценой своей жизни победившего врагов и спасшего свой отряд в бою в Мариуполе», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что в Элисте состоялось торжественное шествие колонн, посвящённое 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. В едином строю прошли официальные лица Калмыкии, ветераны Великой Отечественной войны и силовых структур.