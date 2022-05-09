Ульяновск, , 11:38 — REGNUM В Ульяновске празднование Дня Победы началось с митинга-реквиема в память о солдатах, павших в боях. Об этом сообщается на сайте областного центра.

Митинг-реквием в Ульяновске в память о солдатах, павших в боях. https://ulmeria.ru/

На площади 30-летия Победы с участием ветеранов и тружеников тыла прошёл митинг-реквием в память о павших в боях солдатах. Также в памятной церемонии приняли участие чиновники, депутаты, правоохранители, члены совета ветеранов, общественники, учащиеся, трудовые коллективы, курсанты.

Память погибших почтили минутой молчания. В честь подвига воинов-земляков, разгромивших фашизм в годы Великой Отечественной войны, состоялось торжественное возложение гирлянды славы и венков памяти к Вечному огню. Также суворовцы вручили ветеранам войны цветы, а школьники подарили им свои рисунки.

Завершилось мероприятие исполнением песен военных лет.

Как сообщало ИА REGNUM, митинг-реквием в память о погибших в войне также состоялся в Заволжье в Ульяновске на площади 50-летия Победы. На площади 30-летия Победы 9 мая пройдёт большой праздничный концерт, который завершится выступлением группы «Рок-острова».

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