Москва, , 11:37 — REGNUM В 10:00 по местному времени в России стартовал Бессмертный полк онлайн. В этом году его было решено провести в дополнение к традиционному шествию Бессмертного полка, так как в приграничных с территорией Украины населенных пунктах шествия в очном формате не могут быть проведены в связи с желтым уровнем опасности. Кроме того, не во всех зарубежных странах люди, чтущие память героев Великой Отечественной войны, имеют возможность выйти на улицы и пройти в строю Бессмертного полка с портретами своих ветеранов.

«Бессмертный полк» Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Бессмертный полк шагает по планете — трансляция»

Бессмертный полк онлайн позволяет отдать дать уважения своему поколению победителей вне зависимости от места проживания. В течение 10 дней принимались заявки для онлайн-шествия, каждая из них проходила модерацию. Более 1,2 миллиона анкет поступили из разных уголков России и мира в единую базу онлайн шествия.

Все они идут в едином строю Бессмертного полка онлайн по красной площади. Трансляцию можно смотреть на странице онлайн-шествия https://2022.polkrf.ru/ и в социальных сетях Одноклассники (https://ok.ru/polkrussia) и ВКонтакте (https://vk.com/polk_russia) — в сообществах Бессмертного полка России ‑ и в онлайн-кинотеатре Okko. Трансляция онлайн-шествия продлится сутки.

Карточка размещенного ветерана подсвечивается цветом, чтобы ее было удобнее увидеть в общем строю. Также при просмотре Бессмертного полка онлайн можно добавлять тематические стикеры, нажимать на каждую карточку героя и знакомиться с размещенными его родными историей.