Симферополь, 9 мая 2022, 11:36 — REGNUM Россия победит нацизм и в XXI веке — нам есть на кого в этом равняется. Об этом, поздравляя жителей с Днём Победы, заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
В Крыму, как и по всей России, 9 мая проходят памятные и праздничные мероприятия. Глава региона возложил цветы к памятнику советским воинам на Военном мемориальном кладбище Симферополя. Затем была объявлена минута молчания в память обо всех погибших на полях сражений, и прозвучали три салютных залпа в честь героев, павших в борьбе за свободу и независимость Родины.