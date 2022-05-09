Симферополь, 9 мая, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Россия победит нацизм и в XXI веке — нам есть на кого в этом равняется. Об этом, поздравляя жителей с Днём Победы, заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Пресс-служба правительства Республики Крым Возложение цветов

«Сегодня наши эмоции направлены на поддержку военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции и выполняют свой воинский долг, сражаясь с современными наследниками нацистов. Мы едины с нашей армией, поддерживаем нашего Президента и уверены в победе России над нацизмом XXI века, над империей лжи. В этом нам есть на кого равняться. Низкий поклон нашим ветеранам. Ныне живущим и тем, кто не вернулся с полей сражений. С Днем Победы!» — сказал глава Крыма.

В Крыму, как и по всей России, 9 мая проходят памятные и праздничные мероприятия. Глава региона возложил цветы к памятнику советским воинам на Военном мемориальном кладбище Симферополя. Затем была объявлена минута молчания в память обо всех погибших на полях сражений, и прозвучали три салютных залпа в честь героев, павших в борьбе за свободу и независимость Родины.