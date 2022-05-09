Москва, 9 мая, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников ряда федеральных государственных органов, которые стали участниками специальной военной операции на Украине, сообщает 9 мая сайт Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

В частности, для детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принявших участие в спецоперации на территориях ДНР, ЛНР и Украины, устанавливается специальная квота приёма на обучение.

Она будет распространяться на образовательные программы высшего образования (программам бакалавриата и программам специалитета) в размере 10% общего объема контрольных цифр приёма за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Приём будет осуществляться на основании результатов вступительных испытаний, но для детей военнослужащих и сотрудников, погибших, получивших увечье или заболевание, приём осуществляется без вступительных испытаний (за исключением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности).