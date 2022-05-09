Курган, 9 мая, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В День Победы сила духа, подвиг участников Великой Отечественной войны вдохновляют тех, кто в наши дни стоит на защите Родины, надёжным щитом, заслоняет от нацистских зверств женщин, стариков и детей. Такими словами открыл Парад Победы в Кургане губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Пресс-служба губернатора Курганской области Вадим Шумков с ветераном, военной телеграфисткой Анной Филичевой

«Святой князь, покровитель нашей земли Александр Невский более семи веков назад сказал: «Не в силе бог, но в правде». Мы и сегодня произносим эти слова на современный лад «Сила — в правде». Мы верим, знаем, кто прав, с тем и сила, кто прав, с тем и бог», — отметил глава Зауралья.

В своём видеообращении к землякам Вадим Шумков отметил, что кроме единых для нас всех моментов, таких, как парад и «Бессмертный полк», для каждого из нас День Победы — это всегда что-то своё, личные чувства, свой любимый фильм, своя любимая книга. свой семейный герой.

«Так получилось, что у каждой российской семьи есть свои герои Великой Отечественной войны. День 9 Мая — всегда самый светлый и чистый. Найдите свой День Победы, вспомните своего героя. Будем достойны их подвига!», — призвал земляков курганский губернатор.