Абакан, , 11:29 — REGNUM В столице Хакасии — городе Абакане — в День Победы состоялось шествие «Бессмертного полка». Об этом ИА REGNUM сообщили 9 мая в республиканском правительстве.

«Бессмертный полк» в Абакане r-19.ru

Участники шествия с портретами своих родных — ветеранов Великой Отечественной войны прошли от спорткомплекса им. Н. Г. Булакина до Парка Победы.

В шествии принял участие глава Хакасии Валентин Коновалов. Он нёс портрет своего прадеда — майора Фёдора Кузьмича Циприкова, служившего в 90-й гвардейской стрелковой Витебско-Новгородской дважды Краснознамённой дивизии. Фёдор Циприков встретил Победу в Германии. Награждён орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги».

Супруга и дети Коновалова держали в руках портреты других родственников — участников Великой Отечественной войны Ивана Константиновича Хитро и Андрея Ефимовича Петрусенко.

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