Екатеринбург, 9 мая, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В Свердловской области участие в шествии «Бессмертного полка» приняли участие порядка 200 тыс. человек. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Екатеринбурге

Из них 150 тыс. прошли в Екатеринбурге. Ещё 50 тыс. — в других муниципалитетах региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая 2022 года отмечается 77-летие Победы над нацистской Германией.